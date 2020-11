Final Election Results

Final Parker County vote totals for Nov. 3 are below. Get more coverage of the local election in the Nov. 6 issue of The Community News.

FINAL UNOFFICIAL RESULTS VOTES PCT PRESIDENT Donald J Trump (R) 61,584 81.7% Joseph R Biden (D) 12,789 17% Jo Jorgensen (L) 878 1.2% Howie Hawkins (G) 155 0.2% US SENATOR John Cornyn (R) 61,235 81.8% MJ Hegar (D) 11,721 15.7% Kerry McKennon (L) 1,562 2.1% David B Collins (G) 322 0.4% UNITED STATES REPRESENTATIVE, DIST 12 Kay Granger (R) 61,510 82.6% Lisa Welch (D) 10,328 13.9% Trey Holcomb (L) 2,658 3.6% RAILROAD COMMISSIONER James “Jim” Wright (R) 61,089 82.4% Chrysta Castañeda (D) 10,764 14.5% Matt Sterett (L) 1,859 2.5% Katija “Kat” Gruene (G) 466 0.6% CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT Nathan Hecht (R) 60,709 81.9% Amy Clark Meachum (D) 11,517 15.5% Mark Ash (L) 1,907 2.6% JUSTICE, SUPREME COURT PL. 6 Jane Bland (R) 62,421 84.5% Kathy Cheng (D) 11,419 15.5% JUSTICE, SUPREME COURT PL. 7 Jeff Boyd (R) 60,866 82.4% Staci Williams (D) 11,218 15.2% William Bryan Strange III (L) 1,786 2.4% JUSTICE, SUPREME COURT PL. 8 Brett Busby (R) 60,910 82.7% Gisela D Triana (D) 10,883 14.8% Tom Oxford (L) 1,901 2.6% JUSTICE, CRIMINAL APPEALS PL. 3 Bert Richardson (R) 61,885 84.1% Elizabeth Davis Frizell (D) 11,727 15.9% JUSTICE, CRIMINAL APPEALS PL. 4 Kevin Patrick Yeary (R) 62,037 84.4% Tina Clinton (D) 11,453 15.6% JUSTICE, CRIMINAL APPEALS PL. 9 David Newell (R) 62,132 84.6% Brandon Birmingham (D) 11,272 15.4% STATE REPRESENTATIVE, DISTRICT 61 Phil King (R) 60,771 82.6% Christopher Cox (D) 10,535 14.3% J.K. Stephenson (L) 2,227 3% CHIEF JUSTICE, 2nd COURT OF APPEALS DISTRICT, PL 2 Dana Womack 66,382 100% Justice, 2nd Court of Appeals District, PL 6 Mike Wallach (R) 62,009 84.7% Delonia A Watson (D) 11,163 15.3% CHIEF JUSTICE, 2nd COURT OF APPEALS DISTRICT, PL 7 Brian Walker 65,900 100% DISTRICT JUDGE, 43rd JUDICIAL DISTRICT Craig Towson 65,499 100% DISTRICT JUDGE, 415th JUDICIAL DISTRICT Graham Quisenberry 65,175 100% District Attorney, 43rd judicial district Jeff Swain (R) 65,287 100% county court at law 2 Lynn Marie Johnson (R) 65,139 100% sheriff Larry Fowler (R) 59,710 84.1% Russell E Hess (L) 11,288 15.9% Hospital Board Pct. 1 Melvin Woody 13,167 100% HOSPITAL BOARD PCT 2 Marie Welsh 7,393 68% Jeremy Briggs 3,476 32% HOSPITAL BOARD PCT 3 Henry Bart Robbins 9,684 70.5% Patsy Stevens Padilla 4,052 29.5% Hospital Board Pct. 4 David Barbrick 18,651 100% AZLE ISD PLACE 1 Brenda Reed 3,761 60.7% Brian Pantoja 1,004 16.2% Jeri Geary 1,436 23.2% AZLE ISD PLACE 2 Sarah Bennett 5,883 100% MILLSAP ISD TRUSTEE Allen Williams 827 26.2% Andrea Schrick 951 30.2% Bobbye Brogdon 621 19.7% Morgan S Williams 506 16% Chad Edwards 248 7.9% SPRINGTOWN ISD PLACE 4 Chris Gilley 7,504 100% SPRINGTOWN ISD PLACE 5 Gary Veazey 2,659 39.2% Paul Gregory 1,762 26% Mark Bryant 2,358 34.8% WEATHERFORD ISD PLACE 6 Toby Taylor 16,764 77.5% AnnaLisa Banegas-Peña 4,859 22.5% WEATHERFORD ISD PLACE 7 Mike Guest 19,589 100% ALEDO MAYOR Kit Marshall 1,314 57.1% Shane Davis 989 42.9% ALEDO COUNCIL PLACE 2 Matt Ribitzky 1,931 100% ALEDO COUNCIL PLACE 4 Kim Hiebert 1,930 100% Poolville ISD Place 4 Doug Gammill 520 64% James Randall 293 36% POOLVILLE ISD PLACE 5 David Mansell 341 39.8% Roger Smith 231 27% Wesley Jennings 285 33.3% Poolville ISD Place 6 Linda Harris 622 75.8% Katie Baumgartner 199 24.2% POOLVILLE ISD PLACE 7 Jimmy Hines 498 61.2% Chris Bryan 168 20.6% Josh Snyder 148 18.2% Poolville ISD Place 2 Toby Gammill 451 55.3% Todd Phillips 365 44.7% BROCK ISD PLACE 1 Martin J Ivey 3,393 100% BROCK ISD PLACE 2 Cody Lane 3,322 100% BROCK ISD PLACE 5 Travis Faulkner 3,287 100% BROCK ISD PLACE 7 Bill C Cooper 2,591 76.7% Susan J Lair 788 23.3% GRANBURY ISD PLACE 1 Mike Moore 397 100% GRANBURY ISD PLACE 2 Barbara Herington 244 66.1% Travis Johnson 125 33.9% RENO CITY COUNCIL PLACE 1 Gilbert Morrow 330 30.1% Granville G. Martin III 411 37.5% Harry J Harris 355 32.4% RENO CITY COUNCIL PLACE 3 Roen Cox 457 42.5% Shelli Swift 619 57.5% RENO CITY COUNCIL PLACE 5 Jeff Davis 678 63.5% Joe R Patterson 390 36.5% RENO CITY COUNCIL PLACE 4 (SPEC ELEC) Morris Pruitt 349 33.7% Jody W. Works 256 24.7% Kathleen (Katie) Tucker 431 41.6% CITY OF MILLSAP PROP A For 140 74.1% Against 49 25.9%